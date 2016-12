СРБИ ШИРОМ СВЕТА ПРОТИВ 387 (5)! АПЕЛ НИКОЛИЋУ: НЕ ПОТПИСУЈТЕ РЕПРЕСИВНИ ЗАКОН О „НЕГИРАЊУ ГЕНОЦИДА“

SREBRENICA HISTORICAL

PROJECT

Postbus 90471,

2509LL

Den Haag, The Netherlands

+381 64 403 3612 (Serbia)

E-mail: srebrenica.historical.project@gmail.com

Web site: http://srebrenica-project.blogspot.rs/

Господине Николићу,

На вашем столу ће се ускоро наћи један репресиван, дискриминаторски текст члана 387 (5) Казненог закона Србије који је пре неки дан изгласала заблудела Народна Скупштина. Ви сте највиши јавни функционер чија је уставна обавеза да надгледа доследно и ефикасно спровођење закона и да реагује у случајевима кршења или неспровођења. Највиши од тих закона који би требало да вас руководи у вашем раду је Устав Србије.

Обавештавамо вас да новоусвојени члан 387 (5) Казненог закона укида право грађана на слободу савести и јавног изражавања које им уставне одредбе јемче, конкретно чланови 18. и 43. највишег закона ове земље. За коришћење слобода које су загарантоване наведеним одредбама Устава, законска регулатива коју је усвојила Народна Скупштина грађанијма прети затворском казном између шест месеци и пет година.

Господине Николићу, да ли ви – који сте и сами у бројним приликама изразили сумњу у наводни „геноцид у Сребреници“ – желите да будете председник у држави у којој ће и ваши лични ставови бити – инкриминисани? Када и ако ви престанете да будете председник Србије и да уживате имунитет који вас тренутно штити, да ли сте свесни чињенице да и ви можете постати предмет кривичног гоњења уколико ставите свој потпис на нови члан 387 (5) Казненог закона, који је Народна Скупштина усвојила?

Али далеко важније од тога је начелно питање: желите ли да будете председник у земљи где је озакоњено кршење не само властитог Устава, него и истозначних чланова 9. и 10. „Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода“, једине релевантне међународне обавезе коју је Србија по овом питању потписала и за чије уредно спровођење сте, као председник, ви такође задужени?

Господине, ми се слажемо са ставовима које сте у објективнијим тренуцима ваше јавне делатности вишекратно заузимали, да је наводни „геноцид у Сребреници“ политичка конструкција без упоришта у доказивим чињеницама и да су пресуде Хашког трибунала и слично конституисаних судова у вези са тиме без правног и моралног дејства. Осим ако сте у међувремену дошли до нама непознатих доказа који указују на супротне закључке, апелујемо на вас да извршите своју уставну дужност, испоштујете право грађана на слободу савести и јавног изражавања и останете доследни сопственом становишту и да одбијете да потпишете нови члан 387 (5) Казненог закона и тиме спречите његово објављивање у „Службеном гласнику“ и ступање на снагу.

Стефан Каргановић, председник Историјског пројекта Сребреница

Срђан Крунић, Србија

Небојша Малић, Сједињене Америчке Државе

Предраг Витковић, Холандија

Слободан Млинаревић, Србија

Младен Продан, Осло

Радомир Батуран, Канада

Слободан Аћимовић, Холандија

Љубиша Гвоић, Србија

Александар Павић, Србија

проф. Србољуб Живановић, Велика Британија

др Војин Јоксимовић, Сједињене Америчке Државе

Биљана Ђоровић, Србија

Звонко Ђоровић, Србија

Ђорђе Ђоровић, Србија

Божица Живковић-Раилић, председница „Удружења жена жртава рата Републике Српске,“ Република Српска

Дејан Шулкић, народни посланик, Србија

Горан Митровић, Швајцарска

Мирјана Бобар, Србија

Љиљана Продан, Република Српска

Јелена Иванишевић Пауновић, Шведска

Драган Милашиновић, Србија

INTELLECTUALS AND PUBLIC FIGURES APPEAL TO SERBIAN PRESIDENT NIKOLIC: DO NOT SIGN INTO LAW THE REPRESSIVE ARTICLE 387 (5) OF THE SERBIAN CRIMINAL CODE!

Mr. Nikolic,

The repressive and discriminatory Article 387 (5) of the Criminal Code, recently voted by the wayward National Assembly of Serbia, will soon reach your desk. You are the highest public official with a duty to oversee consistent and effective implementation of the law and to react when the law is violated or ignored. In the given case, the highest applicable law that should guide you in your activities is the Constitution of Serbia.

We inform you that the recently passed Article 387 (5) of the Criminal Code abolishes the right of citizens to exercise freedom of conscience and to publicly engage in free speech although both are guaranteed to them by the Constitution, specifically Articles 18 and 43 of the highest law of the land. Should they venture to take advantage of these constitutional rights and publicly “deny” certain alleged “genocides,” pursuant to this law, which can only take effect upon your signature, citizens will face imprisonment of between six months and five years. If you are under the impression that Article 387 (5) proscribes denying the Holocaust and other verifiable Nazi crimes, you are mistaken. Under this law, it will be legal to deny Auschwitz in Serbia without the slightest penalty. What the new law punishes denying is “Srebrenica genocide.”

Mr. Nikolic, you have on numerous occasions publicly expressed doubts concerning the alleged “genocide in Srebrenica”. Do you wish to be President in a country in which your own views will have been criminalized? When and if you cease to be President of Serbia and to be sheltered by official immunity, you may also become subject to criminal prosecution if you affix your signature and give effect to Article 387 (5) of the Criminal Code that was passed by the National Assembly.

But of far greater significance, we put to you the following question: Do you wish to be President in a country which condones not merely the violation of its own Constitution but also of Articles 9 and 10 of the “European convention for the protection of human rights and fundamental freedoms,” which happens to be the only relevant international commitment concerning these matters that Serbia has signed and has an obligation to enforce? As President, it is your duty to see to its proper enforcement.

Sir, we take on-board the position which in more sober circumstances during your public career you had frequently taken that the alleged “Srebrenica genocide” is a political construct, without any basis in demonstrable fact, and that judgments issued by the Hague Tribunal and similarly constituted bodies in that regard are devoid of legal or moral effect. Unless you have discovered since then evidence to the contrary that was hitherto unknown to us, we urge you to perform your constitutional duty by holding inviolable Serbian citizens’ right to freedoms of conscience and public expression, while remaining faithful to your own frequently articulated views on the subject. Please perform a public service and do not sign the newly passed Article 387 (5) of the Criminal Code so that by denying it your endorsement its publication in the “Official Gazette” shall be blocked and it therefore will not enter into force.

Dr. Anna Filimonova, Russia

Dr. Diana Johnstone, France

George Szamuely, USA

Julia Gorin, USA

Dr. Marcus Papadopoulos, United Kingdom

Jonathan Rooper, United Kingdom

Prof. Francis Feeley, France

Christopher Black, barrister, Canada

Prof. Edward Herman, USA

Andy Wilcoxson, USA

Michael G. Papich, USA

Nemanja Dzordeski, USA

Prof. Dr. Pirkko Turpeinen-Sari, Finland

Prof. John Paul Maher, USA