Čudno hrvatstvo Ruđera Boškovića

Piše Ratko Dmitrović



Hrvatska ovih dana u Dubrovniku obeležava 300 godina od rođenja „najvećeg hrvatskog znanstvenika, jednog od najznačajnijih Hrvata“ Ruđera Boškovića, preskačući objašnjenje kakve to veze Bošković ima sa Hrvatskom i Hrvatima kao narodom



Znate li da je među rimskim carevima bilo čak 16 Srba. Konstantin Veliki, najpoznatiji među njima, čovek koji je zaustavio progon Isusovih sledbenika i uzdigao hrišćanstvo na nivo državne vere, pripada, dakle, nizu najpoznatijih Srba svih vremena. Ne plašite se, nisam skrenuo sa uma; ovde samo primenjujem hrvatsku metodologiju određivanja nacionalne pripadnosti ljudi koji su odavno mrtvi. Hrvatska ovih dana obeležava 300 godina od rođenja „velikog hrvatskog znanstvenika i filozofa“ Ruđera Boškovića. U Dubrovniku je od 29. maja do 2. juna, ove 2011. godine, održan međunarodni naučni simpozijum: „Od Ruđera Boškovića do danas: doprinos hrvatskih znanstvenika svjetskoj znanstvenoj baštini“. Visoki pokrovitelj skupa bila je predsednica Vlade Hrvatske Jadranka Kosor.

Da vas ne davim detaljima sa trodnevnog zasedanja i referatima, među kojima je bio i referat Karla Rubija, dobitnika Nobelove nagrade za fiziku (1984. godine), navodim zaključak iz završnog dokumenta kojim se sugeriše da Hrvatska poradi na nacionalnom brendu „Ruđer Bošković“, po kojem ta zemlja, uz ostalo, treba da bude prepoznatljiva u svetu. Kada je Tuđman, brišući sve tragove Jugoslavije na tlu Hrvatske, krajem 1991. godine uveo hrvatski dinar, na svim apoenima bio je portret Ruđera Boškovića.

Znači, Ruđer Bošković je Hrvat! Jeste, isto onoliko koliko je rimski car Konstantin Veliki bio Srbin.

DUBROVNIK I HRVATI

Hrvati, a svakoga ko je nekada, nevažno je u koje vreme, živeo na prostoru današnje Hrvatske, proglašavaju Hrvatom. Da li taj ima ili nema i najmanje veze sa Hrvatima kao narodom, da li su mu koreni po očevoj i majčinoj liniji hrvatski ili makar delimično hrvatski, ili uopšte nisu hrvatski, to visoku školu hrvatskog nacionalnog inženjeringa uopšte ne interesuje. Svojevremeno su čak i Marka Pola hteli da svrstaju među značajne Hrvate, tvrdeći da je rođen na Korčuli, ali se od te namere odustalo kad se oglasio nadležni ministar Vlade Italije i poručio Hrvatima da ne prave budale od sebe.

Da li je Ruđer Bošković rođen u Dubrovniku? Jeste. Da li je Dubrovnik sada u sastavu Hrvatske? Jeste! Molim lepo, onda je Ruđer Bošković Hrvat – reći će vam danas svaki Hrvat, a taj pristup je samo druga strana hrvatske krštenice na kojoj piše da je svaki katolik u Hrvatskoj po nacionalnosti Hrvat. Da li je Ruđer Bošković bio katolik? Jeste, bio je. Znači, Bošković je Hrvat – odgovara zastupnik one škole.

A kakve veze, u nacionalnom, rodbinskom, državnom, teritorijalnom smislu Ruđer Bošković ima sa Hrvatima i Hrvatskom? Apsolutno nikakve. Ni najmanje.

Bošković je rođen 1711. godine u Dubrovniku. Otac mu je bio Nikola Bošković, Srbin iz sela Orahov Dol, kod Trebinja, a majka Pavla Betera iz poznate italijanske dubrovačke porodice. To je početak 18. veka. Pisani tragovi iz tog doba gotovo da ne poznaju Hrvate i hrvatstvo u Dubrovniku. To je vreme Dubrovačke republike, koju će Napoleon kasnije ukinuti i pripojiti svome carstvu. Dubrovnik je kroz istoriju uspevao da ishodi i zadrži određene oblike samostalnosti koju je zlatom plaćao Vizantiji, Mlecima, Mađarima i Otomanskoj imperiji.

Dubrovnik nikada u prošlosti, ni administrativnim vezama, nije pripadao hrvatskoj državi koja je, da podsetim, nestala krajem 11. veka, tačnije 1097. godine, kada je mađarski kralj Koloman porazio hrvatsku vojsku na Gvozdu (današnja Petrova Gora) i ubio poslednjeg hrvatskog kralja Petra Svačića.

Uzgred, ni taj Petar nije bio kralj već narodni vođa bez kraljevske krune, o čemu i danas postoje dokazi u arhivama grada Splita, ali to je posebna tema.

SLUČAJ VALTAZARA BOGIŠIĆA

Komunisti, na čelu sa Brozom, stvaraju 1945. godine novu Jugoslaviju i šest republika u njoj. Jedna od njih bila je Hrvatska. Tada uspostavljene administrativne linije postaće 1974. godine međurepubličke, a 1992. godine granice međunarodno priznatih država. Tim putem je Hrvatska dobila Dubrovnik, kao i celu Dalmaciju. Pre toga ni Dalmacija, ni Dubrovnik nisu imali veze sa Hrvatskom.

Željan da vidi svet izvan dubrovačkih zidina, a gonjen nemirima velikih talenata kojima je bio obdaren, Ruđer Bošković veoma rano odlazi iz Dubrovnika. Njegovi hrvatski biografi prećutkuju podatak da je veliki naučnik od odlaska samo jednom, 1747. godine, posetio rodni grad. Nije isključeno da je znao za postojanje austrijske provincije koja se zvala Hrvatska i to je možda njegova jedina veza sa hrvatstvom. Lično, ne verujem da je Bošković održavao u sebi osećanje pripadanja narodu iz kojeg je došao njegov otac Nikola, sa onakvim umom Ruđeru je i ceo svet bio mali, ali sa hrvatstvom taj čovek zaista ništa nije imao. Sa srpstvom – jeste.

Ako se primeni logika hrvatskog nacionalnog inženjeringa na tlo današnje Srbije, onda je, rekoh, Konstantin Veliki srpskoga roda. Rođen je u mestu Nais, današnjem Nišu.

Ali, nije Bošković jedini Srbin sa tog dubrovačkog prostora kojeg su Hrvati prisvojili. Nećemo sada o Držiću i Gunduliću, koji takođe nemaju nikakve veze sa Hrvatima, a Zagreb ih već odavno predstavlja kao Hrvate, već o jednom značajnom čoveku iz ne tako davnog vremena.

Ako vas danas put nanese u Cavtat, na jednom od najlepših delova tog gradića, administrativnog centra Konavla, videćete monumentalni spomenik Valtazaru Bogišiću. U hrvatskim enciklopedijama pročitaćete da je Bogišić bio „hrvatski znanstvenik, pravni i povijesni pisac“. A da li je bio? Nije.

Bogišić (rođen 1834) kao veoma mlad, iako iz trgovačke porodice, pokazivao je interesovanje za pravne nauke. Posle očeve smrti upisuje Pravni fakultet u Beču, i uz pravne materije izučava istoriju, filologiju i filozofiju. Godine 1864. u glavnom gradu Austrije doktorirao je pravo. Nošen idejom da izučava običaje i običajno pravo raznih naroda prihvata poziv Novorosijskog univerziteta u Odesi, gde postaje predavač. Obilazi Kavkaz i zapisuje običaje tamošnjih naroda tražeći podudarnost u načinu života kavkaskih naroda i Južnih Slovena.

Crnogorski Knjaz Nikola zamolio je 1872. godine Bogišića da napiše Imovinski zakonik za Crnu Goru, što je i učinio. Nije to bila jedina aktivnost Valtazara Bogišića u Crnoj Gori: knjaz Nikola nudi 1893. godine Bogišiću mesto ministra pravde. Bogišić prihvata i na toj dužnosti ostaje sve do 1899. godine, kada odlazi u Pariz. Umro je 1908. godine, u Rijeci.

A kakve veze Bogišić ima sa Hrvatskom? Nikakve. Osim ako se primeni formula po kojoj je Ruđer Bošković postao Hrvat. Bogišić je rođen u Cavtatu, a Cavtat je u sastavu današnje Hrvatske.

U Novom Sadu, 1866. godine osnovan je politički pokret nazvan „Ujedinjena omladina srpska“. Na osnivačkoj skupštini utvrđeni su osnovni ciljevi Pokreta: svekoliki napredak Srba; odgajanje svesti o slavnoj prošlosti, utvrđivanje zajednice bratstva…uz parolu Pokreta: „Srpstvo sve i svuda“. Organizacija je okupljala mlade, obrazovane, umne i već poznate Srbe među kojima su bili i Svetozar Miletić, Nikola Pašić, Marko Miljanov Popović, Lazar Tomanović i Valtazar Bogišić. Da, ovaj iz Cavtata, „hrvatski znanstvenik, pravni i povijesni pisac“.

Bogišić se bez ikakvih rezervi izjašnjavao kao Srbin, ceo život, uz izučavanje pravnih nauka, posvetio je negovanju srpske tradicije i sećanju na slavnu istoriju srednjovekovne Srbije. Crnu Goru je smatrao najčistijom srpskom zemljom, kao i Konavle iz kojih su došli njegovi preci. Još sredinom 19. veka u Konavlima se narod izjašnjavao srpski, svaka porodica je imala krsnu slavu koju su, kao jedinstveno obeležje Srba, slavili i Srbi katolici, a takvih je najviše bilo u Dubrovniku i Cavtatu. Interesantno je da i danas mnoge porodice u selima Konavla obeležavaju slave svojih predaka, iako se gotovo svi u Konavlima izjašnjavaju kao Hrvati.

Suočen sa velikim uticajem Ujedinjene omladine srpske na prostoru Habzburške monarhije, uticajem koji se širio snažnije i brže nego što je austrijska vlast mogla i da pretpostavi, Beč donosi odluku da zabrani Ujedinjenu omladinu srpsku. Istu odluku donela je i Kneževina Srbija pod austrijskim pritiskom, što vođe tog pokreta nije pokolebalo; oni sedište iz Novog Sada premeštaju u Crnu Goru, na Cetinje. Na inicijativu Marka Miljanova i knjaza Nikole, sa kojim je Bogišić imao odnos velikog uvažavanja i prijateljstva, 1871. godine na Cetinju je osnovana „Družina za oslobađanje i ujedinjenje srpsko“.

Srpska kraljevska akademija izabrala je Valtazara Bogišića 23. januara 1888. godine za redovnog člana.