RATKO DMITROVIĆ Arbanasi Jovići i biskup Vicko Zmajević

I ovog uskrsa u selu Aržano, nedaleko od Imotskog, u Zapadnoj Hercegovini, obeležena je smrt Josipa Jovića, „prve hrvatske žrtve u Domovinskom ratu“. Mnogi još pamte te dramatične dane s kraja marta 1991. godine na Plitvičkim jezerima. Bio je katolički Uskrs. U strahu da im se ne ponovi ono što ih je zateklo 1941, Srbi iz tog dela Like organizovali su neku vrstu samoodbrane, što službeni Zagreb nije shvatio ozbiljno i poslao je jednu policijsku jedinicu sa zadatkom da „očisti teren“. Da ne dužim; došlo je do sukoba u kojem je hrvatski policajac, Josip Jović, izgubio život.

NEZABELEŽENA MRŽNJA

Tada je kod jednog dela Srba u Hrvatskoj, posebno kod onih koji su živeli izvan Hercegovine i Dalmacije, potpuno neverovatno zazvučala vest da je u „ustaškoj uniformi“ poginuo hrvatski vojnik koji se preziva Jović. Otkud Hrvat Jović?, pa nema srpskijeg prezimena od Jović i Jovanović, govorilo se.

Da bi došli do odgovora na ovo pitanje neophodno je spustiti se vremenskim liftom duboko u prošlost. Jović o kojem je reč potiče iz spomenutog sela kod Imotskog, dakle, iz kraja koji je dao nesrazmerno veliki broj ustaša među kojima mnoge monstruozne ubice. Imotska krajina, kao i cela Zapadna Hercegovina, prostor je na kojem se rađaju i odgajaju Hrvati sa najvećim nacionalnim nabojem. Tamo se nacionalizam podrazumeva, mržnja prema pravoslavnima je sastavni deo kućnog odgoja, a ustaštvo i danas predstavlja najsvetliji primer odanosti hrvatskim ciljevima.

Tamo je oduvek tako, reći će neko. Nije. Tako je od onih vremena, a uglavnom je to vezano za 17. i 18. vek, kada je katolička crkva dočekala i prigrlila srpsko stanovništvo pristiglo sa prostora turske carevine i od tih pravoslavaca pokidanih veza sa ionako slabom i podjarmljenom Srpskom pravoslavnom crkvom, počela da modelira nove katolike, dopuštajući mogućnost da neko bude i Srbin i katolik.

Suočeni u početku sa malim a onda i velikim privilegijama, ako prihvate da su katolici i Hrvati, Srbi u Zapadnoj Hercegovini se pretapaju u Hrvate kod kojih će se roditi najpre antagonizam a onda i strašna do tada nezabeležena mržnja prema Srbima. Ne sme se zaboraviti da je teorija o „hrvatskom državnom pravu“ razrađena u mozgu Ante Starčevića, čoveka čiji su koreni srpski (otac verski konvertit, majka čista Srpkinja) da je ustaštvo u idejnom i izvedbenom obliku vezano uglavnom za ljude čiji su preci iz pravoslavlja prešli na katoličanstvo.

ALBANSKE PORODICE

Mnogi od njih promenili su prezimena ali su ih neke porodice i sačuvale, među kojima Jovići iz okoline Imotskog. E, ti Jovići i danas predstavljaju muku zagovornicima „čistog i ničim pomućenog hrvatstva“ Zapadne Hercegovine; kako objasniti zašto se neki Hrvat preziva Jović.

Rešenje su pronašli u Arbanasima. Zagovornici ove teorije tvrde da su imotski Jovići potomci nekoliko arbanaških (albanskih, šiptarskih) porodica koje su sredinom 18. veka u Imotsku krajinu došle iz zaleđa Zadra, ali ne objašnjavaju otkuda Albancima prezime Jović.

A šta rade Albanci kod Zadra i kako su tu dospeli? Da i to nije jedan od falsifikata onih hrvatskih povjesničara koji su istoriju modelirali kao plastelin? Delimično. Evo o čemu se radi.

U prvoj polovini 18. veka, u tri talasa, na istočni deo zadarskog poluostrva, doseljava se nekoliko stotina porodica sa područja iznad Skadarskog jezera. Prvi talas zabeležen je 1726, drugi godinu dana kasnije a treći 1733. godine. Hrvatska istoriografija beleži da je ova migracija odobrena i potpomognuta od strane administracije Mletačke Republike s ciljem da se ožive pusti delovi Dalmacije, posebno zaleđe grada Zadra. Pre dolaska u prostor današnje Hrvatske stanovništvo o kojem je reč zadržalo se kraće vreme u Kaštel Lastvi i Kaštel Novom, odnosno, današnjem Petrovcu na moru i Herceg Novom.

Tačno je da su svi ovi doseljenici krenuli sa prostora današnje Albanije, koja će kao država nastati mnogo godina kasnije, ali nije tačno da su svi oni, kao što tvrde hrvatski istoričari, bili Arbanasi. Jovići, na primer, to sigurno nisu bili.

U toj masi doseljenika jeste bilo najviše Arbanasa, većinom katolika (ovaj pojam zahteva mnogo šire objašnjenje i ovde ga treba shvatati uslovno) ali se prećutkuje da je među njima bilo i pravoslavnih, kao što se potpuno ignoriše činjenica da su bar četvrtinu celokupno doseljenih u zaleđe Zadra, činili Srbi. Činjenica je da niko od njih nije govorio albanski jezik već srpski i neku mešavinu srpskog, turskog i grčkog, sa elementima latinskog. Oni pismeni koristili su glagoljicu koja se, poznato je, neznatno razlikuje od ćirilice.

Značajnu ulogu u ovoj pomalo čudnoj seobi odigrao je tadašnji zadarski nadbiskup Vicko Zmajević. On će ostati zapamćen kao žestoki borac protiv pravoslavlja i srpstva, kao čovek koji je na prostoru Dalmacije udarao prve temelje mržnje prema Srbima, posebno prema sveštenstvu Srpske pravoslavne crkve. Pisao je u Vatikan razne poslanice i pisma sa ciljem da se iz Dalmacije potpuno eliminiše pravoslavlje, da se Srbi doseljeni sa prostora turske carevine razrađenim metodama, od pritisaka do podmićivanja, prevode na katoličanstvo, da se pravoslavnim sveštenicima zabrani misionarsko delovanje i potpuno obustavi zidanje pravoslavnih crkava. Mnogo toga nalazimo u njegovoj knjizi „Zrcalo istine“.

Vicko Zmajević je rođen 1670. godine u Perastu i potiče iz stare srpske porodice sa Cetinja, iz Njeguša. Njegov pradeda Nikola spustio se na obalu, tu se oženio i umro kao pravoslavac ali je pod uticajem ženine porodice, koja je bila katolička, dopustio da mu deca budu katolici. I pored toga Nikola je decu vaspitao u srpskom duhu što se posebno vidi kod njegovog potomka Andrije Zmajevića, čiji je Vicko Zmajević sinovac. I Andrija se posvetio pozivu svećenika, kao kasnije Vicko, bio je nadbiskup barski i „primas Srbije“ ali nije održavao porodične odnose sa svojim bratom, Vickovim ocem, pa je izostao njegov mogući uticaj na sinovca čime su srpsko-hrvatski odnosi dobili za Hrvate pozitivnu a za Srbe krajnje negativnu ličnost – Vicka Zmajevića.

Inače, Andrija je za sebe govorio i pisao da je „vatreni katolik i vatreni Srbin“, redovno je održavao kontakte sa hercegovačkim mitropolitom Vasilijem Jovanovićem (Sveti Vasilije Ostroški) kao i sa patrijarhom SPC-a Arsenijem III Čarnojevićem.

DRŽAVNO ODLIKOVANJE

Vratimo se Arbanasima, odnosno, onim doseljenicima kod Zadra. Ima li u današnjoj Hrvatskoj njihovih tragova i potomaka, osim imoćanskih Jovića. Iznenadićete se koliko ih ima i koliko su probojni i uspešni.

Pre svega i danas se to naselje na ulazu u Zadar zove Arbanasi, a među poznatim potomcima doseljenika iz okoline Skadarskog jezera su: Josip Đerđa, bivši reprezentativac Jugoslavije u košarci, pevači Tomislav Ivčić, Đani Maršan (ambasador Hrvatske u Vatikanu) i Mladen Grdović, muzičari Valter, Pavle i Šime Dešpalj, Hrvoje Macanović, čuveni sportski novinar bivše SFRJ, Božidar Kalmeta, dugogodišnji gradonačelnik Zadra i aktuelni ministar u Vladi Hrvatske, Duško Modrinić, glumac, Dalibor Musap, osnivač i vođa grupe „Riva“ koja je 1989. pobedila na Evroviziji…

Pored njih tu su javnosti manje poznate osobe sa čisto srpskim prezimenima a čiji su davni preci od Skadarskog jezera doselili u zaleđe Zadra: Ivo Ljubičić, fudbaler, Dorotea Perović, glavna urednica Radio Zadra, Milan Vladović, bivši predsednik Udruženja hrvatskih pravnika, Krunoslav Krstić, autor Rječnika govora zadarskih Arbanasa… Među ovima najviše je Perovića.

Interesantno je da danas u Zadru nema Jovića za koje bi se moglo reći da potiču od Arbanasa. Po gore spomenutoj teoriji Jovića je, znači, među Arbanasima bilo najmanje i svi su bolji život potražili u Imotskoj krajini. Ova priča dalje kaže da je prvi nogu povukao jedan od Jovića koji je tamo „na granici sa Turskom“, kod Imotskog, dobio posao carinika i kroz vreme povukao sve Joviće za sobom.

Pre neki dan skoro izabrani predsednik Hrvatske, Ivo Josipović, doneo je odluku o uvođenju novog državnog odlikovanja koje će se zvati „Junak Domovinskog rata“, kao nekada Narodni heroj. Javnost je počela da nagađa ko bi sve mogao da dobije to priznanje i pokazalo se da je prvi na spisku izvesni Davor Jović.

Od imotskih Jovića, davninom od zadarskih Arbanasa, što će reći od Srba doseljenih u prvoj polovini 18. veka sa prostora iznad Skadarskog jezera, je i onaj novinar Josip Jović. Spominjao sam ga pre nekoliko brojeva kao suštinu zla i mržnje. Taj je, da vas podsetim, hrvatskog vojnika Duška Kneževića, optužio da je ubio i sekirom raskomadao sopstvenu majku, Dušanku, Srpkinju, samo da bi za taj čin mogao da optuži hrvatsku vojsku. Jović je godinama vedrio i oblačio u listu „Slobodna Dalmacija“, a i danas je vrlo uticajna figura u Splitu.

Ni njemu, ni porodici onoga Josipa Jovića koji je 1991. poginuo na Plitvičkim jezerima, ni bilo kome od imotskih Jovića, danas ne smete ni spomenuti istoriju koja bi mogla da iznedri objašnjenje otkuda im baš to prezime.

Inače, svi potomci zadarskih Arbanasa, uključujući one sa čisto srpskim prezimenima, odavno se izjašnjavaju kao Hrvati. Malobrojni su odselili u Italiju i promenili prezimena, a zanimljivo je da to, i sa imenom i prezimenom, uradio košarkaš Josip Đerđa, iako je ostao da živi u Zadru. Danas se zove Giuseppe Pino Gjergja.